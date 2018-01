Kreek na zestig jaar weer uitgegraven 02u51 0 Sint-Laureins Het Meetjesland heeft er een nieuwe kreek bij: de Zonnekreek in Sint-Laureins.

De kreek bestond vroeger al, maar werd halfweg vorige eeuw opgevuld met bagger uit het Leopoldkanaal. Ruim zestig jaar later is de kreek opnieuw uitgegraven.





"De Zonnekreek ligt vlak bij het Vuil Poelke", zegt Bart Van de Voorde van Natuurpunt. "Het opnieuw uitgraven gebeurde volgens de historische kreekprofielen. Dat betekent dat de kreek in haar oorspronkelijke staat werd hersteld. Die toenmalige kreekbodem is net zo belangrijk: daar liggen de zaden van planten die onder de bagger van de jaren vijftig verdwenen. Het goede nieuws is dat sommige van deze zaden decennia lang blijven leven, wachtend op een geschikt moment om te kiemen. We hopen dan ook op de terugkeer van enkele verdwenen plantensoorten in en langs de Zonnekreek", zegt Van de Voorde.





Met de nieuwe kreek heeft het gebied er ook een extra waterbuffer bij. Het uitgraven van kreken is niet nieuw. Enkele jaren geleden werd de Vrouwkeshoekkreek op dezelfde manier heruitgegraven. (JSA)