KLJ Sente dan toch niet dakloos GEMEENTE KOOPT OUD POLITIEKANTOOR OM JEUGDVERENIGING TE REDDEN JOERI SEYMORTIER

12 februari 2018

02u42 0 Sint-Laureins De KLJ van Sint-Laureins kan opgelucht ademhalen en staat niet op straat. KLJ Sente is gehuisvest in het voormalig politiekantoor langs de Rommelsweg, maar de politiezone wou dat gebouw verkopen. De gemeente schiet te hulp, en koopt het gebouw nu zelf. "Zo kan de KLJ op beide oren slapen en met een gerust hart de toekomst tegemoet gaan", zegt schepen Hugo Coene.

Het was bibberen en beven voor de leden van KLJ Sente. Ze hebben al enkele jaren een vaste stek in het oud politiegebouw langs de Rommelsweg, maar die zekerheid begon plots te wankelen. "Politiezone Meetjesland-centrum wou het gebouw verkopen", zegt schepen van Financiën Hugo Coene (Samen). "Die intentie zorgde bij de jeugdvereniging voor heel wat ongerustheid. Onze burgemeester is meteen tussengekomen in het politiecollege.





Aankoop is goede zaak

Daardoor heeft het politieraad de verkoop van het gebouw aan het gemeentebestuur van Sint-Laureins goedgekeurd. Niet aan de oorspronkelijke vraagprijs van 600.000 euro, maar aan minder dan de helft: 275.000 euro. KLJ Sente kan nu op beide oren slapen en met een gerust hart de toekomst van hun leden verder uitwerken. Voor de gemeente is de aankoop echt een goede zaak. Het oude politiegebouw leunt aan tegen de site van het OCMW en het rusthuis. Dat geeft dus mogelijkheden om later uit te breiden. Naast een vaste stek voor de KLJ wordt het oude politiegebouw nu ook het bureau voor de polderbesturen en kan het gebouw ook dienst doen als opslagruimte voor de toneelvereniging van ons dorp."





"Echt gelukkig"

Bij de KLJ halen ze opgelucht adem. "We zijn drie jaar geleden met onze werking gestart", zegt leidster Melissa Vergauwe. "We hebben nu al zeventig leden, jonger dan 16 jaar. Dit jaar zijn we nu ook gestart met een werking voor jongeren ouder dan 16. We hoorden dat het oude politiekantoor te koop stond, en dat zorgde voor heel veel onzekerheid. De dag dat het verkocht zou worden, stonden wij met onze zeventig leden en met als ons materiaal op straat. We zouden eerst tijdelijk de bovenverdieping van het jeugdhuis mogen gebruiken, maar dat was niet ideaal. We willen echt een grote buitenruimte voor onze kinderen, en dat was er niet. Toen we van jeugdschepen Claudine Bonamie hoorden dat de gemeente een bod gedaan had op het gebouw, waren we echt gelukkig. De gemeente gelooft blijkbaar in ons. Nu de verkoop echt rond is, zijn we enthousiaster dan ooit. We kunnen nu verder aan onze toekomst bouwen."





Feestweekend

Het goede nieuws is een extra opsteker voor het feestweekend van 24 en 25 februari dat er aan zit te komen. Dan houdt de KLJ haar 'warmebeenhespweekend' in het parochiaal centrum. Kaarten kosten 16 euro voor volwassenen en 10 euro voor kinderen tot en met 12 jaar. Info: kljsente@outlook.com of www.kljsente.be.