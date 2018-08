Klassieker 'De Witte' in openlucht 17 augustus 2018

Sint-Laureins toont op vrijdag 17 augustus de Vlaamse klassieker 'De Witte van Sichem' in openlucht. De film van Robbe De Hert dateert uit 1980 en wordt die avond getoond in de tuinen van het Provinciaal Centrum De Boerekreek. De film begint om 21 uur omdat het wat duister moet zijn. Drank en snacks zijn die avond te verkrijgen op de site, want de Landelijke Gilde Sint-Jan-Bentille opent de bar. Een stoel of een zeil om op te zitten, en ook een warm deken of zelfs een slaapzak, moet je zelf meebrengen.





Info: www.sint-laureins.be. (JSA)