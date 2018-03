Kinderen openen vernieuwde speelplaats 19 maart 2018

02u31 0 Sint-Laureins De kinderen van de Regenboogschool in Watervliet moesten afgelopen zaterdag naar school. Niet voor les, maar wel om de nieuwe speelplaats te openen.

De ingang aan de schoolpoort werd eerder al vernieuwd. Nu is ook de grijze speelplaats vervangen door een ruimte met meer groen. Het schuurtje midden op de speelplaats werd afgebroken en maakte plaats voor een grote zitbank waar de kinderen kunnen samenkomen voor een spel of babbel. In de laatste fase wordt het speelveld nog ingezaaid. Daar zullen de kinderen kunnen voetballen. "De speelplaats is omgevormd van een grijze massa naar een aangename speelruimte met veel groen en kleurrijke bloemen", zegt schepen Claudine Bonamie. "Dat laat kinderen meer bewegen, zich beter in hun vel voelen, minder ruzie maken en bijdragen tot een betere concentratie." (JSA)