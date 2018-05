Kids krijgen eigen triatlon 17 mei 2018

02u50 0

De Boerekreektriatlon in Sint-Laureins wordt gehouden op zondag 20 mei, aan het provinciaal centrum De Boerekreek. Je kan die dag zwemmen in de recreatieplas van het provinciale sportcentrum De Boerekreek, fietsen door de uitgestrekte polders en lopen langs de Meetjeslandse kreken.





De jeugdzwemloop wordt dit jaar ingeruild voor een kidstriatlon, over 150 meter zwemmen, zeven kilometer fietsen onder begeleiding en anderhalve kilometer lopen.





Info: www.smo-specialized.be of 0497/51.24.48. (JSA)