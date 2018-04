Kapelletjes begraafplaats krijgen schoonmaakbeurt 28 april 2018

02u34 0 Sint-Laureins De kapelletjes op de begraafplaats van Sint-Margriete krijgen op maandag 30 april een schoonmaakbeurt. Er wordt gezocht naar helpende handen.

Vorig jaar kuisten schepen Claudine Bonamie en Carlos Bonamie al een opkuisdag voor de kapel op de begraafplaats van Sint-Laureins. "We konden toen op enkele vrijwilligers rekenen om de kapel op te poetsen en een likje verf te geven", zegt Claudine Bonamie.





"Op maandag 30 april vanaf 9 uur plannen we een opkuisdag om de kapelletjes op de begraafplaats van Sint-Margriete een grondige poets- en verfbeurt te geven. Hiervoor zijn we op zoek naar helpende handen."





Wie wil helpen, meldt zich aan op het telefoonnummer 0486/89.99.15. Voor de vrijwilliger is er verf, materialen en lunchpakket. (JSA)