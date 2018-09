Juffen openen nieuwe speelplaats Joeri Seymortier

03 september 2018

15u11 0 Sint-Laureins De kinderen van de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Sint-Laureins zijn het nieuwe schooljaar gestart op een nieuwe speelplaats.

In een eerste fase werd een nieuwbouw gezet, en later werd de speelplaats omgevormd tot een meer open ruimte, met meer groen en natuurlijke speelelementen. De juffen en de schooldirecteur mochten het lintje knippen, en zo de nieuwe speelplaats feestelijk in gebruik nemen. “In een derde en latere fase wordt op het schooldomein ook nog een extra klas- en een lerarenlokaal gebouwd”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders) nog.