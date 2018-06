Jonge lezertjes geven mening over boeken 22 juni 2018

Het project van de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen was afgelopen schooljaar een succes in Sint-Laureins. Dit jaar werd in Sint-Laureins meegelezen en gestemd door 26 individuele lezers en één klas: de derde kleuterklas De Kangoeroe in Watervliet.





"KJV is een jury van kinderen en jongeren tussen 4 en 16 jaar", zegt schepen Rob Soberon (N-VA). "Juryleden krijgen een lijst van boeken om te beoordelen. Als je als jurylid alle titels van jouw leeftijdsgroep hebt gelezen, dan mag je stemmen. Alle stemmen van heel Vlaanderen worden verzameld en geteld."











