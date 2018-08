Jeugdhuis Opsenter vindt nieuwe adem 11 augustus 2018

Het jeugdhuis Opsenter in Sint-Laureins heeft een tweede leven. Een nieuwe ploeg vrijwilligers opent Opsenter weer elke vrijdagavond vanaf 20.30 uur.





"Ik ben trots op de nieuwe bestuursploeg van jeugdhuis Opsenter", zegt schepen van Jeugd Claudine Bonamie (Samen Anders). "Ze gaven het jeugdhuis een volledige nieuwe look. De betonnen wanden werden vervangen door houten panelen, de muren kregen een nieuw kleurtje en het sanitair werd grondig aangepakt. Als gemeentebestuur stelden we alle materiaal ter beschikking, en er werd volledig overgeschakeld naar ledverlichting. Dat in het kader van duurzaamheid, rendabiliteit en minder verbruik."





Ook tijdens Sente Kermis eind september zijn er activiteiten. (JSA/Foto JSA)