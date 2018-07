Jeugdhuis maakt nieuwe start 02 juli 2018

Jeugdhuis Opsenter in Sint-Laureins maakt een nieuwe start. Er is een nieuwe bestuursploeg gevonden, met Glenn De Pauw als voorzitter. De laatste jaren was er wat sleet gekomen op de werking en viel het jeugdhuis stil. Heel wat jongeren trokken daardoor naar Eeklo of Maldegem. Vanaf nu kunnen ze elkaar weer ontmoeten in eigen gemeente. "Het interieur van het jeugdhuis is helemaal opgefrist", zeggen de enthousiaste jongeren. "Ook het sanitair werd vernieuwd. Voortaan kunnen de jongeren hier weer elke vrijdagavond in de Leemweg terecht." (JSA)