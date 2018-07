Jeugd leert vissen 11 juli 2018

Sint-Laureins organiseert op donderdag 12 en vrijdag 13 juli in Watervliet een visinitiatie voor jongeren tussen 8 en 12 jaar. In de voormiddag zijn er balsporten en in de namiddag trekt de groep met de fiets naar het krekengebied om er te leren vissen. De initiatie kost 30 euro. Inschrijven: 09/218.76.45.





(JSA)