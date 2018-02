Irma en 'haar' valentijnsbier zijn 10 jaar 16 februari 2018

Dit weekend kan je in Huyze Vacas in Waterland-Oudeman uitgesteld van valentijn genieten. Drie dagen lang kan je er het valentijnsbier Irma proeven.





"Dit jaar is het de tiende keer dat we het rode vruchtenbier Irma met valentijn presenteren, naar mijn weten ook het enige valentijnsbier", zegt Stefaan Van Canneyt. Hij liet het bier destijds brouwen voor zijn dochter Irma, die er destijds zelfs mee gedoopt werd. "Het is een ambachtelijk rood vruchtenbier met laag alcoholpercentage, dat op kleine schaal gebrouwen wordt. Het bier wordt niet gecommercialiseerd en is enkel komend weekend in ons café te krijgen. Niet alleen het bier is tien jaar oud, maar dus ook mijn dochter Irma. Zij werd destijds genoemd naar Irma Notteboom uit Eeklo, enige tijd de oudste inwoner van het land."





Irma degusteren kan zaterdag, zondag en maandag, telkens vanaf 11uur in Huyze Vacas in de Kerkstraat in Waterland-Oudeman.





(JSA)