Installatie nieuwe gemeenteraad verhuist naar rusthuis Joeri Seymortier

24 december 2018

09u34 0 Sint-Laureins De installatie van de nieuwe gemeenteraad van Sint-Laureins wordt niet gehouden op het gemeentehuis, maar wel in de zaal van het rusthuis.

Sint-Laureins stelt de nieuwe gemeenteraad samen op donderdag 3 januari om 20 uur. De verkozenen van Samen Anders, CD&V en N-VA leggen die avond officieel de eed af. Omdat er die avond veel familie en vrienden van de toekomstige gemeenteraadsleden verwacht worden, wordt gevreesd dat de raadzaal van het gemeentehuis te klein zal zijn. Daarom wordt de installatie van de nieuwe gemeenteraad gehouden in Café Sentral, de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Laureins. Iedereen is welkom.

Info: www.sint-laureins.be.