Ingang bib verlegd 13 april 2018

Wie in Sint-Laureins boeken wil uit de bibliotheek, moet even zoeken. De toegang van de bibliotheek wordt tijdelijk verlegd naar de achterkant van het gebouw. Je kan de bibliotheek dus binnen via de kantoren van het Plattelandscentrum. "De aanpassingswerken in het gebouw van de hoofdbibliotheek verlopen vlot", klinkt het. "Momenteel is de bib wat krap behuisd, maar al onze materialen blijven beschikbaar. De ingang van de bibliotheek wordt tijdelijk afgesloten. We verwelkomen onze bezoekers graag via het Plattelandscentrum, aan de achterkant van het gebouw." (JSA)