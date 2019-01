Inbrekers viseren twee woningen in Sint-Laureins: onderzoek rond verdacht Frans voertuig OSG

27 januari 2019

18u26 0 Sint-Laureins Inbrekers hebben gisteren twee woningen geviseerd in Sint-Laureins en Watervliet. De politie onderzoekt een verdacht Frans voertuig dat met hoge snelheid wegreed van een van de huizen.

De PZ Meetjesland-Centrum kreeg zaterdagnamiddag melding van een inbraakpoging in een woning in de Kerselaarstraat. “Een getuige had drie verdachte personen zien lopen rond de woning en verwittigde de politie”, aldus woordvoerder Marino Longeville. “Bij aankomst werd een voertuig, vermoedelijk een Mazda 6, opgemerkt met Franse nummerplaat. De wagen reed met een hoge snelheid weg.” Het onderzoek draait nu rond het voertuig, dat momenteel nog niet aangetroffen is. De daders raakten niet binnen in de woning.

Zaterdagnacht hadden bewoners in de Mario Polderdijk in Watervliet (Sint-Laureins) minder geluk. Ze stelden bij thuiskomst vast dat hun woning doorzocht was. Enkele fototoestellen en duur fotomateriaal waren verdwenen. Wellicht zijn de twee inbraken niet aan elkaar gelinkt, maar beide onderzoeken lopen.