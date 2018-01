Inbraakpoging bij bejaard koppel 02u57 0

Inbrekers hebben in de nacht van dinsdag op woensdag geprobeerd om binnen te geraken in de woning van een bejaard koppel in de Kerkstraat in Waterland-Oudeman. Rond 21 uur waren de bewoners al in de slaapkamer toen ze iets hoorden, maar ze stelden nog niets vast. De volgende ochtend merkte de bewoonster op dat de achterdeur en de rolluiken geforceerd waren. De inbrekers konden de woning niet betreden. (WSG)