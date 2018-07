Inbraak in woning 14 juli 2018

In de Jeronymus Lauwerijnstraat in Watervliet is donderdagavond ingebroken in een huis. De bewoners waren niet thuis toen de woning via een openstaand kiepraam betreden werd. Aan de achterdeur waren eveneens braaksporen te vinden. De woning was een puinhoop. Er werd een zilveren armband, een fiets , een polshorloge en 50 euro gestolen. Er is nog geen vermoeden naar de dader(s). Een buurtonderzoek leverde ook geen verdere informatie op. (DJG)