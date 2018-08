Honderdtal vissen in kreek gestorven FONTEIN KAN OPLOSSING ZIJN VOOR ZUURSTOFTEKORT TIJDENS HITTE WOUTER SPILLEBEEN

03 augustus 2018

02u34 0 Sint-Laureins Meer dan honderd vissen zijn de voorbije week gestorven in een kreek bij Mollekot in Watervliet. Door het warme en droge weer krijgen de vissen onvoldoende zuurstof. "We kunnen toch ook niet elke dag de brandweer optrommelen om ze eruit te vissen?", zeggen omwonenden. Een fontein kan mogelijk een oplossing bieden.

Door de aanhoudende droogte staat het water van de kreek in Mollekot zeer laag. Daardoor zit er minder zuurstof in het water en kunnen de vissen er niet overleven. Toen omwonenden tientallen doden vissen in het water zagen liggen, sloegen ze alarm. "Het gaat ons niet alleen om de geurhinder, maar ook om de dieren die rond de kreek leven", vertellen ze. "Als de vissen in het water rotten, dan is er kans dat er bacteriën zoals botulisme in het water komen. Als dieren dan van het water drinken, kunnen ze ziek worden."





Voorlopig blijven watervogels van de plas weg. "Het is alsof ze instinctief aanvoelen dat het water niet gezond is. Waarschijnlijk worden ze ook afgeschrikt door alle dode vissen." De bewoners besloten de brandweer te bellen.





Regen

"We wisten niet wat we anders konden doen. Het was wel een enorm gedoe. Ze waren hier met twee duikers, een bootje met bemanning en met schepnetten. Ze zijn hier de hele namiddag bezig geweest om de dode vissen uit het water te halen." De brandweermannen vulden vijf vuilniszakken, goed voor een honderdtal vissen.





"Dankzij de regen van afgelopen weekend is het water al wat afgekoeld en is er zuurstof in het water gekomen. Dat zou normaal al moeten helpen", zegt burgemeester van Sint-Laureins Franki Van de Moere (Samen).





Maar twee dagen later lagen ondanks de lichte regen opnieuw een hoop dode vissen in de kreek. "Dat beetje regen heeft helemaal niets uitgemaakt", zeggen de bewoners. "We weten niet goed wat we nu moeten doen. We kunnen de brandweer toch niet blijven laten komen?"





Van de Moere ziet nog een oplossing. "We kunnen een kunstmatige fontein in het water plaatsen. Zo komt er toch beweging en zuurstof in het water. We zullen moeten bekijken hoe erg het probleem blijft. Als het warm en droog blijft, zal het waarschijnlijk nodig zijn om zo'n fontein te plaatsen."





Ook natuurpunt ziet in een fontein een goede oplossing. "In kleinere vijvers kunnen we preventief een fontein plaatsen om zuurstof in het water te krijgen. Bij grotere meren lukt dat niet. Het is logistiek moeilijk en zou maar een druppel zijn op een hete plaat."