Het Godshuis verkoopt hele inboedel Van bedden, glazen en borden, tot grootkeukens en kunst Joeri Seymortier

15 januari 2019

20u00 0 Sint-Laureins De volledige inboedel van het stopgezette hotel Het Godshuis in Sint-Laureins wordt op een veilingsite verkocht. Het gaat om duizenden producten van bedden en glazen, tot professionele grootkeukens en kunst. Bieden kan vanaf 18 januari. Tegen 1 maart moet het hele hotel leeg zijn.

Letterlijk alles wat niet vast zit aan het gebouw van Het Godshuis wordt de komende weken geveild en verkocht. Het gaat onder andere om vijf volledig uitgeruste professionele keukens, een professionele wasstraat, meer dan zestig volledig ingerichte hotelkamers, werkgereedschap, gordijnen, luchters, beddengoed, glazen, borden en keukengerief. “We hebben het hotel ondertussen een kleine maand geleden gesloten, en zijn al die tijd bezig geweest met een inventaris van de inboedel”, zegt uitbater Karen Babasyan. “Via de veilingsite Vavato zal alles nu vanaf vrijdag 18 januari verkocht worden. Hier zijn echt koopjes te doen voor mensen uit de horeca, maar ook voor particulieren. Alles samen worden 419 loten verkocht. Samen goed voor duizenden producten die klaar zijn voor een tweede leven.”

Massagetafel

De inboedel van een volledige hotelkamer wordt verkocht met een instelprijs van 200 euro. De saunacabine van het hotel wordt verkocht vanaf 500 euro. Op de veilingsite zie je ook de muziekinstallatie van de feestzaal (150 euro), professionele gasfornuizen uit de grootkeukens (vanaf 150 euro), een industriële wasstraat (400 euro), een koelcel (150 euro), een groot lot eetborden (250 euro), het barmeubel uit de bistro (200 euro), een massagetafel (50 euro), tot een paar honderd schilderijen en kunstwerkjes (vanaf 30 euro). Let wel: wie interesse heeft moet bieden. De goederen zullen dus wellicht aan een veel hogere prijs de deur uitgaan, dan de instelprijs die nu op de veilingsite staat.

Bloedend hart

“Mijn hart bloedt dat ik dit op deze manier moet doen”, zucht uitbater Babasyan. “De nieuwe eigenaar heeft enkel het gebouw gekocht en wil op 1 maart een compleet leeg gebouw. Nochtans staan hier veel dingen die bij een eventuele doorstart zeker van pas zouden komen. Maar echt alles moet leeg zijn. De opkopers die vanaf vrijdag kunnen bieden, kunnen er maar goed bij varen. Maar ik vind het zonde dat ik zo’n mooi gebouw op die manier moet strippen. Ik weet niet wat de plannen van de nieuwe eigenaars zijn. Maar als ze op 1 maart de sleutels krijgen van een totaal leeg gebouw, zullen ze hier in 2019 wellicht niet veel meer kunnen doen. En zeker niet onder de naam Het Godshuis, want die naam is mijn eigendom”, zegt de man nog.

Kijkdagen

Bieden op de producten kan vanaf vrijdag 18 januari om 10 uur op www.vavato.com. Je kan de loten daar nu wel al zien. Op woensdag 23 januari en zaterdag 26 januari zijn er kijkdagen, en kan je telkens van 14 tot 16 uur in Het Godshuis terecht.