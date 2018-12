Het Godshuis sluit op 20 december Alle feesten voor 2019 werden deze week afgebeld Joeri Seymortier

07 december 2018

19u18 0 Sint-Laureins Het Godshuis in Sint-Laureins sluit op 20 december de deuren. Alle feesten die volgend jaar in de agenda stonden, werden afgelopen week afgebeld. Het gebouw werd onlangs verkocht, maar de nieuwe uitbaters schieten maar niet uit de startblokken. De huidige zaakvoerder is het wachten beu, en sluit binnen twee weken definitief de deuren.

Het Godshuis is het bekendste complex met hotel en feestzalen in het Meetjesland, maar legt de laatste jaren een heel hobbelig parcours af. Huidig uitbater Karen Babasyan sluit Het Godshuis nu, en doet dat net voor de feestdagen. Het gebouw werd onlangs verkocht, maar de huidige uitbater en de toekomstige uitbater komen (voorlopig) niet tot een overeenkomst. Wie de voorbije weken een e-mail naar Het Godshuis stuurde met een aanvraag voor een feest, kreeg een beleefde mail terug dat er voorlopig voor 2019 geen feesten meer aangenomen worden.

De voorbije dagen hebben alle mensen die voor 2019 een feest geboekt hadden, het bericht gekregen dat het feest niet kan doorgaan. Babasyan ontkent het nieuws niet, maar wil voorlopig niet reageren. Het zou gaan om ‘maar’ een tiental feesten die in de agenda van 2019 stonden. De laatste maanden doet het verhaal van overnames en nieuwe uitbaters goed de ronde, en dat zorgt duidelijk voor wantrouwen bij organisatoren van feesten of bij toekomstige trouwkoppels. In Het Godshuis werken nog amper twintig mensen. Ook voor hen is de toekomst onduidelijk.

17,5 miljoen euro

Het Godshuis is een oud ziekenhuis uit 1800 en was in de jaren negentig niets meer dan een ingevallen ruïne in het hartje van Sint-Laureins. Rudy Leroy van Lofting Group kocht de site en pompte er naar eigen zeggen 17,5 miljoen euro in voor een grondige renovatie. De eerste jaren was Het Godshuis echt de parel aan de kroon van het Meetjesland. Debby Pfaff is nog in Het Godshuis getrouwd en uw krant heeft er ooit nog de uitreiking van De Kristallen Fiets georganiseerd.

Geen champagne

Maar de economische crisis van 2008 heeft Het Godshuis diep getroffen. Bedrijven gaven er geen grote feesten met dure champagne meer, en ook trouwfeesten deden het steeds meer met een kleiner budget. In 2013 kende de rechtbank nog een doorstart toe aan Het Godshuis. Maar het faillissement kwam er in 2016 toch. Guy De Clercq en Michel Vermeyen hebben de zaak toen overgenomen, maar lang zijn ze daar niet gebleven. De Russische overnemers Babasyan kwamen snel in beeld, en probeerden op hun beurt aan het verhaal. In maart 2017 kwamen de broers Azimi uit ‘The sky is the limit’ nog even in beeld, omdat zij Het Godshuis wilden overnemen. Maar dat werd door Babasyan altijd als een kwakkel bestempeld. Nu is ook zijn verhaal in Het Godshuis ten einde. Wanneer de nieuwe eigenaars van Het Godshuis alsnog uit de startblokken gaan schieten, is niet duidelijk.