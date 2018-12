Het Godshuis blijft zeker dicht tot 1 maart: “Gebouw is totaal niet veilig meer!” Uitbater houdt vanaf eind dit jaar uitverkoop inboedel Joeri Seymortier

14 december 2018

17u52 0 Sint-Laureins Het Godshuis in Sint-Laureins blijft zeker al dicht tot 1 maart volgend jaar. Vorige week kon je in Het Laatste Nieuws al lezen dat het bekende hotel en feestzaal op 20 december verrassend de deuren sluit. Uitbater Karen Babasyan zal op 1 maart de sleutels overhandigen, en tegen die tijd moet alle inboedel verkocht zijn. Hij reageert voor het eerst.

Het nieuws dat Het Godshuis in Sint-Laureins op 20 december de deuren sluit, en dat alle geplande feesten afgebeld waren, sloeg vorige week in als een bom. Uitbater Karen Babasyan reageert nu voor het eerst. “We sluiten inderdaad de deuren op 20 december voor alle commerciële activiteiten”, zegt Karen Babasyan. “We hebben nu een overeenkomst met de eigenaars van het gebouw, dat we de sleutels van Het Godshuis op 1 maart van volgend jaar zullen overhandigen. Dan moet het gebouw wel helemaal leeg zijn. We starten dus eind dit jaar met een online verkoop van alle spullen die nog in Het Godshuis staan. Het hele gebouw moet leeg zijn tegen 1 maart, dus er is echt veel werk aan de winkel.”

Brandveiligheid

Maar waarom gaan het hotel en de feestzalen dan al eind volgende week dicht, als de sleutel maar op 1 maart volgend jaar overhandigd wordt? “Het gebouw is echt niet veilig meer”, beseft ook Karen Babasyan. “Ik ben de uitbater, maar jammer genoeg niet de eigenaar van het gebouw. Dus ik kan moeilijk miljoenen in de renovatie van een gebouw pompen, dat niet eens mijn eigendom is. Om maar een voorbeeld te geven: ik heb dit jaar maar liefst 25.000 euro onkosten gehad aan de lift. Om de haverklap is die kapot en moet die gemaakt worden. Ook de brandveiligheid in het gebouw is niet meer zoals het moet zijn. En we zitten ook met lekken, zelfs onder de grond. Allemaal zaken die dringend moeten aangepakt worden, wanneer Het Godshuis weer wil openen.”

Winstgevend

Wat er na 1 maart met Het Godshuis zal gebeuren, is momenteel onduidelijk. Vast staat dat het op dat moment een compleet leeg en uitgeleefd gebouw zal zijn. Het Godshuis dateert uit de jaren 1800 en was op het einde van de jaren negentig een echte ruïne. Lofting Group kocht de site en pompte er 17,5 miljoen euro in voor een grondige renovatie. Het gebouw straalde weer, maar de uitbating was vaak een probleem. In 2013 kende de rechtbank nog een doorstart toe aan Het Godshuis. Maar het faillissement kwam er in 2016 toch. “Ik heb hier drie jaar heel graag gewerkt”, zegt Babasyan. “De cijfers van de twee laatste jaren bewijzen dat de uitbating van Het Godshuis wel degelijk winstgevend kan zijn. Ik had hier graag verder gedaan, maar als ik de eigenaar van het gebouw niet ben, is dat gewoon onmogelijk. Met spijt in het hart stopt mijn verhaal hier”, zegt de man met Russische roots nog.