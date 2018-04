Heraanleg Leemweg kost 1,3 miljoen 19 april 2018

De voorbereidende werken voor de heraanleg van de Leemweg (N455) in Sint-Laureins zijn volop bezig. Het totaalproject kost 1,3 miljoen euro. Vlaams parlementslid Jos De Meyer (CD&V) vroeg informatie op bij Vlaams minister Ben Weyts (N-VA). "De bouwvergunning voor het werk is binnen en de nutsmaatschappijen zijn al met de voorbereidende werken gestart", zegt Jos De Meyer. "Het aanbestedingsdossier is in opmaak. De aanbesteding zelf is gepland in de tweede helft van dit jaar. Als alles vlot verloopt, zullen de effectieve werken eind 2018 of begin 2019 kunnen starten." (JSA)