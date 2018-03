Handelaars gaan netwerken 20 maart 2018

Senter, de nieuwe Economische Raad van Sint-Laureins, organiseert vandaag om 19.30 uur een netwerkmoment voor alle zelfstandigen van Sint-Laureins in 't Sentrum. Eerst is er een uiteenzetting door ondernemers van eigen bodem. Achteraf is er tijd voor een gezellige babbel, een uitwisseling van ideeën, een voorstelling van de activiteiten en een hapje en een drankje. Deelnemen kost 10 euro, maar in ruil krijg je een Sent(n)bon van 10 euro in ruil. Inschrijven: www.sint-laureins.be. (JSA)