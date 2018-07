Gsm en autosleutel weg 12 juli 2018

Twee dieven zijn dinsdagmiddag een huis in het Meuleken in Watervliet binnengedrongen. De bewoonster merkte bij het thuiskomen dat alle deuren open stonden en alle lichten aan waren. Op weg naar huis had ze twee verdachte mannen opgemerkt. De twee sloegen vermoedelijk op de vlucht nadat ze opgeschrikt werden door een bewoner die boven lag te slapen. Ze reden weg in een donkere Volkswagen Golf. Ze namen een smartphone en een autosleutel mee uit de woning. (DJG)