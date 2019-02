Gouden huwelijksgeluk voor André en Godelieve Joeri Seymortier

25 februari 2019

09u32 0 Sint-Laureins André Meire en Godelieve Francque zijn door het gemeentebestuur van Sint-Laureins ontvangen voor hun vijftigste huwelijksverjaardag.

Het gouden koppel leerde elkaar kennen in het café van de ouders van Godelieve, café Prins van Oranje. André was toen chauffeur bij veevoeders Huys, en hij stopte om iets te drinken in het café. Hij ging niet alleen met een pintje, maar ook met de cafédochter naar buiten. Na de geboorte van dochter Anja verhuisden ze naar de Mandeweg waar Godelieve een kruidenierswinkel begon. André werkte toen als meubelmaker bij Locufié in Eeklo. Nu gaat het koppel graag fietsen, en genieten ze graag van een terrasje.