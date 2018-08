Gouden feest voor Rudi en Margriet 21 augustus 2018

Rudi Van Acker en Margriet Dhoker uit Watervliet zijn vijftig jaar getrouwd, en werden in de bloemetjes gezet door het gemeentebestuur van Sint-Laureins. Het gouden koppel kreeg twee dochters, Inge en Veerle. Er zijn ook al vijf kleinkinderen. Rudi werkte eerst bij Sidmar en later bij Shell. Margriet werkte in een confectiebedrijf en was later poetshulp in het ziekenhuis Sint-Lucas.





Zeven jaar geleden verhuisden ze van Wondelgem naar Watervliet. Rudi is creatief en heeft muzikaal talent. Margriet houdt van kantklossen en handwerk.





(JSA)