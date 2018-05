Goud voor voormalig schepen Rosa De Schepper 01 juni 2018

Voormalig schepen Rosa De Schepper en haar man Valeer De Wilde uit Sint-Laureins zijn vijftig jaar getrouwd. Het gouden koppel kreeg drie zonen. Ondertussen zorgen de drie schoondochters en drie kleindochters voor het evenwicht in de familie. "Als schepen van Sport en Feestelijkheden en later Openbare Werken werd Rosa een gewaardeerd en graag gezien iemand in het dorp", zegt schepen Claudine Bonamie. "Als vrouw met de bevoegdheid 'Openbare Werken' kon ze wel degelijk haar mannetje staan. Niets was haar ooit te veel. Haar hart lag bij de bewoners."





(JSA)