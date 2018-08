Goalgetters zetten seizoen feestelijk in 13 augustus 2018

02u24 0

FC Goalgetters uit Sint-Laureins zet op woensdag 15 augustus het nieuwe voetbalseizoen in met de Dag van de Goalgetters. De feestdag vindt plaats op de nieuwe terreinen aan het Singelken in Sint-Laureins.





Overdag staan een pak wedstrijden gepland tegen de vrienden van FC Kleit. De U7 begint om 9.30 uur. Om 16.30 uur speelt de eerste ploeg van de Goalgetters dan een galawedstrijd tegen de 'buren' van KFCE Belzele.





Vanaf 19 uur kan je aanschuiven voor een barbecue. Je betaalt 22 euro voor volwassenen en 12 euro voor kinderen tot 12 jaar. Vanaf 21 uur staat Pieter Polfliet voor muziek en ambiance. Inschrijven voor de barbecue kan op inge.minnaert1@telenet.be of 0475/28.35.08. (JSA)