Goalgetters serveren zondag ontbijt Joeri Seymortier

27 februari 2019

11u08 1 Sint-Laureins Voetbalclub FC Goalgetters uit Sint-Laureins organiseert op zondag 3 maart hun Goalgettersontbijt.

Zondag vanaf 9 uur kan je aanschuiven voor het ontbijtbuffet in ‘t Sentrum aan ‘t Singelken in Sint-Laureins. Je betaalt 15 euro, glaasje cava inbegrepen. Kinderen jonger dan 12 jaar betalen 10 euro. Inschrijven: inge.minnaert1@telenet.be of 0475/28.35.08.