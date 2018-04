Goalgetters ontvangen 84 jeugdploegen 27 april 2018

De Goalgetterscup van FC Goalgetters uit Sint-Laureins lokt dit jaar 84 jeugdploegen. Op dinsdag 1 mei begint de Goalgetterscup om 9 uur met een tornooi voor de U8 en U9. In de namiddag spelen de allerkleinsten, de U6 en U7. Vrijdagavond 4 mei kan je vanaf 18 uur de beloftevolle voetballers van U17 aan het werk zien. Op zaterdag 5 mei komen in de voormiddag de U13 aan de beurt, en in de namiddag de U15. Op zondag 6 mei vindt de apotheose van de Goalgetterscup plaats met wedstrijden voor U10, U11 en U12. Alle wedstrijden vinden plaats aan 't Singelken in Sint-Laureins. Info: www.goalgetters.be. (JSA)