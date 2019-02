Gezondheid centraal op De Schakel: van Zumba tot gezond ontbijt Joeri Seymortier

20 februari 2019

08u50 0 Sint-Laureins Vrije basisschool De Schakel uit Sint-Laureins zet de fitheid van de leerlingen voorop tijdens een ‘gezonde week’.

De school zag het aspect gezondheid breed. “We begonnen elke dag met een bewegingsmoment, waardoor we fris en vol energie aan de slag konden in de klas”, zegt Hilde Blondeel. “Meester Steve is langs geweest voor een les Zumba, en we hebben een echte sportdag ingebouwd. De leerlingen kregen ook uitleg over EHBO van een verpleegkundige. De kinderen hebben zelf ook voor een gezond ontbijt gezorgd. We bakten 150 eitjes, persten 25 kilogram sinaasappelen, er was veel bruin brood, fruit, yoghurt en noten. Er werd ook gewandeld en de kinderen hebben ook de voedingsdriehoek bestudeerd. We hopen vooral dat de kinderen na deze week blijven doorgaan met de aangeleerde gezonde gewoontes.”