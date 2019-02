Gemeentebestuur Sint-Laureins op zoek naar jobstudenten Joeri Seymortier

21 februari 2019

09u26 0 Sint-Laureins Het gemeentebestuur van Sint-Laureins is op zoek naar verschillende jobstudenten.

Er wordt gezocht naar jongeren die kunnen meewerken in het Huis van de Vrije Tijd of bij de technische dienst van de gemeente. Solliciteren kan als je 18 jaar of ouder bent in 2019.

Surf naar www.sint-laureins.be en vul het sollicitatieformulier in. Bezorg het formulier ten laatste op 15 maart. Kandidaten worden in de loop van de maand april uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Info: personeelsdienst@sint-laureins.be.