Gemeente deelt gratis huisvuilzakken uit aan bewoners met medische problemen Joeri Seymortier

04 februari 2019

11u00 4 Sint-Laureins Inwoners uit Sint-Laureins die om medische redenen meer afval produceren dan normaal, krijgen voortaan extra gratis huisvuilzakken van de gemeente.

De aanvrager moet een inwoner zijn van Sint-Laureins en een verhoogd afvalverbruik hebben wegens medische redenen. “Het gaat over personen met incontinentie, personen met een stoma, personen die leven van sondevoeding, en nierdialysepatiënten die thuis peritoneale dialyse (buikspoeling, red.) doen”, zeggen de schepenen Claudine Bonamie en Tom Lacres van Samen Anders. “De aanvrager moet wel nog thuis wonen, en niet verbonden zijn aan een woonzorgvoorziening. Vanaf nu hebben die mensen jaarlijks recht op twee gratis rollen huisvuilzakken van 60 liter.”

Het aanvraagformulier is te verkrijgen op de Dienst Burgerzaken of online te downloaden via de gemeentelijk website. Info: www.sint-laureins.be.