Geen straf voor bipolaire man die met loodjesgeweer op schoolfeest aankwam Wouter Spillebeen

16 januari 2019

17u00 0 Sint-Laureins Een bipolaire man uit Sint-Laureins wordt niet gestraft nadat hij in mei 2017 met een loodjesgeweer op een schoolfeest aankwam. Volgens de rechter was hij op dat moment geestesgestoord.

In een manische periode kocht de jongeman een loodjesgeweer en een pijl en boog. “Hij had geen kwade bedoelingen, hij wilde enkel in zijn tuin op een doel schieten”, pleitte zijn advocaat in de rechtbank. Toen hij iets later met de wapens op een schoolfeest verscheen, belde een bezorgde getuige de politie. “Hij is ter plaatse rustig blijven wachten en daarna is hij opgenomen. Hij was in de greep van een problematische verwerking, maar het gaat nu al veel beter. Hij heeft zijn leven weer op de rails.”

De rechter ging akkoord met de beklaagde. “Gelet op de deskundigenverslagen, is het duidelijk dat de beklaagde geestesgestoord was op het moment van de feiten. Nu is hij dat niet meer”, klonk het vonnis. Om die reden sprak de rechter hem vrij.