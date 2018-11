Geen spiegels op kruispunt Roste Muis Joeri Seymortier

22 november 2018

10u03 0 Sint-Laureins Er komen geen verkeersspiegels op het kruispunt aan het restaurant De Roste Muis in Waterland-Oudeman.

De vraag kwam uit de buurt, maar de politie geeft nu een negatief advies. “Tijdens onze campagneperiode haalden heel wat inwoners van Waterland-Oudeman de gevaarlijke situatie aan ter hoogte van de kruispunten van de Sint-Janspolderdijk met de Calusstraat en Drijdijk, aan De Roste Muis”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Ze vroegen of het mogelijk was spiegels te plaatsten op deze locaties. Dat kan enkel na advies van de politie, maar daar kregen we een negatief antwoord. De politie haalt als voornaamste reden aan dat op deze kruispunten de algemene voorrang van rechts geldt. Bolle spiegels kunnen ook leiden tot onveiligheid door de weergave van een vervormd beeld, waardoor men de snelheid of afstand van het naderend verkeer verkeerd kan inschatten. Spiegels zouden daar eerder een vals veiligheidsgevoel geven, waardoor autobestuurders minder alert zijn en dus meer risico lopen op een ongeval.”