Gastronomisch menu voor 37 euro? Den Duyventooren en De Warande prijken in nieuwe Bib Gourmand Joeri Seymortier

08 november 2018

12u00 2 Sint-Laureins Restaurant Den Duyventooren in Bellem en De Warande in Sint-Jan-in-Eremo zijn opgenomen in de Bib Gourmand Benelux 2019.

In deze elfde editie hebben de inspecteurs van de Michelin-gids 157 Belgische restaurants verzameld, met een bijzondere missie. De criteria zijn duidelijk: een volledig menu aanbieden met voorgerecht, hoofdgerecht en dessert voor maximaal 37 euro, en zich onderscheiden door een uitzonderlijke verhouding tussen prijs, kwaliteit en plezier. Nieuwkomers hebben we in onze regio niet, maar Den Duyventooren en De Warande behouden wel hun stek.

“Om de lezers nog beter te begeleiden, werd de Bib Gourmand in een nieuw jasje gestoken”, klinkt het. “Dankzij de toevoeging van foto’s en een modernere lay-out krijgt men een beter beeld van de geselecteerde restaurants. Het verhoogde leescomfort zal ongetwijfeld in de smaak vallen.”