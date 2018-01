Fluodag voor meer zichtbaarheid in verkeer 02u34 0 Foto Michel Moens De leerlingen van De Regenboog vielen op in hun fluo outfit. Sint-Laureins Hoe leer je kinderen dat zichtbaar zijn in het verkeer ook leuk en hip kan zijn? In gemeenteschool De Regenboog in Sint-Laureins doen ze dat door de kinderen er voor één keer zwaar over te laten gaan.

De school hield gisteren een fluodag. "De veiligheid in het verkeer rond onze school blijft zowel voor de school als voor de ouders een grote bekommernis", zegt juf Charlotte Govaert.





"Het kinderparlement van de school heeft een fluodag bedacht. De kinderen kwamen naar school in hun coolste en gekste outfit in fluo. We doen op onze school heel wat voor verkeersveiligheid van onze kinderen. Verkeersouders doen elke maand fluocontroles aan de schoolpoort, verkeersjuffen helpen de kinderen de straat oversteken, jaarlijks komt de politie met hun mascotte om de kinderen de veiligheid op de weg te leren en er worden gratis fluovestjes en helmen aangeboden."





(JSA)