Fit de zomer in met zesde editie 'Start to Run' 11 april 2018

Wie fit de zomer in wil, moet dat in Sint-Laureins niet bij woorden houden. Voor de zesde keer organiseert Samen 'Start to Run'. "Meer dan vijftig deelnemers zijn gestart", zegt Carlons Bonamie. "Sport verruimt de geest. We willen een gezonde geest in een gezond lichaam. In tien weken lopen beginnende starters de vijf kilometer. Elke woensdagavond vanaf 19.30 uur. De drie eerste weken aan het Singelken, daarna aan de Zonnebrug."





Late beslissers kunnen vanavond nog instappen. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via carlos.bonamie@telenet.be of 0498/21.62.95. (JSA)