Feestjaar voor De Meet

Culturele site De Meet in Sint-Laureins bestaat dit jaar tien jaar. Het gemeentebestuur wil dat niet onopgemerkt voorbij laten gaan. "We plannen een grote viering, wellicht wordt dat op 11 augustus", zegt schepen Robert Soberon (N-VA). "We leggen als gemeente 15.000 euro aan de kant om er een mooie dag van te maken. We zijn op zoek naar een supervedette om die dag te komen optreden. Wie het wordt weten we nog niet, maar het moet in ieder geval een naam worden die klinkt als een bel." (JSA)