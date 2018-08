Feest voor oudste inwoner van het dorp 01 augustus 2018

Sint-Laureins heeft feest gevierd voor de verjaardag van de oudste inwoner van het dorp. In juli werd Elza D'huyvetter 102 jaar. Dat werd gevierd bij de familie in de Kloosterstraat in Watervliet, waar Elza nog altijd inwoont bij zoon Freddy. "Elza is met haar 102 jaar meteen ook de oudste inwoner van onze gemeente", zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). "Op dit ogenblik heeft Sint-Laureins geen andere inwoners van 100 jaar of iets ouder. Elza is onze enige eeuwelinge en die willen we dan ook graag in de bloemetjes zetten."





(JSA)