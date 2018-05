FC Goalgetters trakteert 18 mei 2018

Het bestuur van FC Goalgetters Sint-Laureins nodigt alle supporters uit op een drink, nu zondag 20 mei, van 18 tot 19 uur, in de nieuwe kantine aan 't Singelken in Sint-Laureins. Net er voor wordt de laatste eindrondematch gespeeld op Ertvelde. "FC Goalgetters Sint-Laureins heeft een formidabel seizoen achter de rug", zegt Peter Verheecke. "En daar willen we op klinken met al onze supporters. We hebben een bloeiende jeugdwerking, sportieve knalprestaties van onze U8-U9, mooie resultaten van de U17 en van onze zondagreserven. De kers op de taart kwam er afgelopen zondag: na een onvervalste thriller realiseerden de Goalgetters een onverhoopte promotie naar tweede provinciale, zodat we ons volgend seizoen mogen verheugen op derby's tegen Maldegem, Kleit of Eeklo." (JSA)