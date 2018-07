Enkel schoolmoestuinen krijgen nog water 26 juli 2018

Net zoals in heel wat gemeenten wordt ook in Sint-Laureins gestopt met het water geven aan bloemen en planten op het openbaar domein. Die maatregel wordt genomen na de aanhoudende hitte. "Wij laten de natuur gewoon zijn gang gaan", zegt de technische dienst. "Enkel de moestuinen aan de scholen in Sint-Laureins en Watervliet worden met regenwater bevoorraad. Vrijwilligers geven daar nu nog de groenten wat water." (JSA)