Elk schoolgezin gratis ontbijt 24 mei 2018

Gezinnen met schoolkinderen in Watervliet bij Sint-Laureins stippen nu al beter zondag 2 september aan in de agenda. "Die dag is er een gratis ontbijt voor alle gezinnen van de scholen in Watervliet", zegt schepen Claudine Bonamie. "Een unieke samenwerking tussen de Regenboogschool, kleuterschool De Kangoeroe, Gezinsbond Watervliet en warenhuisketen Colruyt. We verwachten tussen de 150 en 175 mensen. De Gezinsbond koopt het brood aan en al de rest wordt door het warenhuis geschonken. Na het ontbijt kunnen de klassen bezocht worden, die dan al klaar zullen staan voor de start van het schooljaar de dag nadien." (JSA)