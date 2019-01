Elk jaar 100.000 euro voor nieuwe led-verlichting in de straten Joeri Seymortier

21 januari 2019

10u57 0 Sint-Laureins Sint-Laureins investeert elk jaar 100.000 euro in nieuwe straatverlichting of de aanpassing naar led-verlichting.

Oppositiepartij CD&V heeft een lijst opgesteld met zaken die volgens hen aangepast moeten worden. Er wordt onder andere gevraagd naar een betere verlichting op het kruispunt van de Mariapolderdijk met de Ketterijstraat. Ook in de Molenstraat wil CD&V nieuwe straatverlichting op led.

“We hebben vorig jaar meer dan 110 straatlampen vernieuwd, en gaan dit jaar opnieuw 100.000 euro investeren”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Ketterijstraat, Molenstraat en Blekkersdijk staan op de planning. In het kader van de dorpskernvernieuwing van de Dorpsstraat en de Leemweg, zal de straatverlichting ook daar omgevormd worden naar led-verlichting. Daar moeten we dus zeker rekening houden in het budget voor 2019.”