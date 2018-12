Eindelijk geld voor nieuwe dorpskern Joeri Seymortier

07 december 2018

10u00 0 Sint-Laureins Sint-Laureins krijgt het goede nieuws dat Vlaanderen (eindelijk) de budgetten voorzien heeft voor de langverwachte dorpskernvernieuwing.

De werken voor een nieuwe dorpskern in Sint-Laureins zullen een jaar duren en drie miljoen euro kosten. Een groot deel wordt betaald door Vlaanderen, dus was het voor Sint-Laureins vooral wachten op de nodige budgetten. De werken zouden eigenlijk deze zomer al starten, maar dat werd nog maar eens uitgesteld. “We hebben nu eindelijk het goede nieuws ontvangen dat de budgetten in Vlaanderen voorzien zijn”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Dat betekent dus dat de start van de werken nu echt niet lang meer zal uitblijven.”

Voorrang

Er zal gewerkt worden in de Leemweg, van de Eerstestraat tot aan het dorp. In het dorp zelf gaat het om de zone tussen de Smissestraat tot aan het Nieuwbedelf. Eén van de meest opvallende nieuwigheden is de heraanleg van het T-kruispunt aan het gemeentehuis. Vandaag komt het verkeer uit de Leemweg loodrecht uit op de Dorpsstraat en moet je aan dat kruispunt stoppen. Dat zal veranderen. De N455 zal een aansluitende voorrangsweg worden. Als je dus uit de Leemweg komt, zal je zonder stoppen rechts de Dorpsstraat kunnen indraaien en links de Vlamingstraat inrijden. Ook de renovatie van het dorpsplein aan het gemeentehuis staat op de agenda.