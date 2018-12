Eigenaars reageren voor het eerst: “Het Godshuis moet snel weer het uithangbord van Sint-Laureins worden” NV Vago krijgt historisch pand vanaf 1 maart weer in handen Joeri Seymortier

25 december 2018

11u47 0 Sint-Laureins De eigenaars van Het Godshuis in Sint-Laureins willen het complex met hotel en feestzalen zo snel mogelijk heropenen. De uitbater heeft er vorige week de stekker uit getrokken, en moet het hele pand tegen 1 maart vrij maken. NV Vago, de mensen die het gebouw in eigendom hebben, betreuren de gang van zaken. “Wij willen binnen de ‘kortst mogelijke termijn’ weer opstarten”, klinkt het.

Uitbater Karen Babasyan heeft Het Godshuis vorige week gesloten. Alle feesten die al op de agenda van 2019 stonden werden afgebeld. Via de rechtbank werd beslist dat de uitbater nog tot 1 maart de tijd heeft om het hele Godshuis leeg te maken, en de sleutels weer af te geven aan de NV Vago, de eigenaars van het gebouw. Die eigenaars reageren nu voor het eerst op de hele heisa die de voorbije weken ontstaan is.

De mensen achter NV Vago zeggen Het Godshuis gekocht te hebben met de bedoeling er een prachtige site van te maken. Ze zeggen die plannen ook effectief te zullen realiseren na een grondige opsmuk. “Na de aankoop zijn er verschillende pogingen geweest om tot een goede overeenkomst te komen met de huidige uitbater”, zegt Johan Goossens, een van de eigenaars, die bekend is van onder andere XL Group. “Die pogingen zijn jammer genoeg niet gelukt. Onze raadsman Tom Van de Voorde heeft een procedure opgestart, en uiteindelijk moet de huidige uitbater op 1 maart 2019 het pand te verlaten. Wij vinden het echt jammer dat er vroeger geen vergelijk mogelijk was, waardoor verschillende events door de uittredende uitbater gecanceld werden. Bedrijven en organisaties blijven zo in de kou staan. Dat gebeurde volledig buiten onze wil en past totaal niet in onze bedrijfsfilosofie.”

“Niet zo onveilig”

Uitbater Babasyan zegt dat Het Godshuis wel moest sluiten, want dat er zware investeringen moeten gebeuren om weer in orde te geraken met de brandveiligheid. “Het Godshuis is echt niet zo onveilig als sommigen willen laten uitschijnen”, zegt Stefaan Vallaeys, de andere eigenaar die bekend is van 3Square. “Ja, er zijn werken nodig en we zullen de nodige renovatie zo snel mogelijk aanpakken, zodat we binnen de kortst mogelijke termijn alle activiteiten weer kunnen opstarten. Een streefdatum voor een heropening is er vandaag nog niet. Het Godshuis zal uitgerust worden met de modernste technieken en systemen. En dat kost wat tijd uiteraard.”

Ervaring

De eigenaars van Het Godshuis hebben ook andere panden in hun portefeuille. Die ervaring willen ze ook in Het Godshuis gebruiken. “De ervaring die we opgedaan hebben in 3 Square Gent, De Vismijn, de Club Justine Henin in Waals-Brabant en Kurso in het Kursaal van Oostende, zullen we gebruiken om zo snel mogelijk een fantastische locatie nieuw leven in te blazen. Het Godshuis zal terug het uithangbord worden voor de gemeente Sint-Laureins”, klinkt het nog.