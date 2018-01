Eerste schepen Hugo Coene (66) stopt eind dit jaar 24 januari 2018

02u33 0 Sint-Laureins Eerste schepen Hugo Coene (66) van Sint-Laureins stopt eind dit jaar met politiek. Een verrassing, want hij is zowat de schaduwburgemeester van het dorp.

Hugo Coene (Samen) was jarenlang beroepsmilitair en koos na zijn pensioen in 2013 voor een politieke carrière. Vanuit het niets en van op een grijze zevende plaats haalde hij 868 voorkeurstemmen en werd hij meteen eerste schepen. Hij beheert ook de belangrijke portefeuille van Financiën. In oktober moest hij opnieuw één van de sterkhouders van Samen worden, maar dat feest gaat niet door.





Politiek spel

"Op het einde van deze legislatuur stop ik er inderdaad mee", bevestigt Hugo Coene. "Het politiek hoofdstuk van mijn carrière was boeiend en leerzaam. Maar het pure politieke 'spel' is minder mijn ding. Voor mij zouden er geen politieke partijen op gemeentelijk vlak moeten bestaan. En al zeker niet in kleine gemeenten als Sint-Laureins. Stoppen was een moeilijke beslissing, maar na alles eens op een rijtje te hebben gezet vind ik dit de beste beslissing."





Een vervolg ziet Coene niet zitten, maar hij blikt tevreden terug. "Als schepen voor personeel heb ik intens mogen samenwerken met de gemeentelijke administratie", zegt de man. "Het sturen, ondersteunen en motiveren lag mij wel. Ik heb heel wat Sentenaren beter leren kennen en ben ik nu veel beter op de hoogte van het reilen en zeilen van onze gemeente. Ik heb nog een jaar te gaan en ik zal die met volle overtuiging en energie volbrengen. Vanaf 2019 wil ik meer genieten van sport, wandelen en cultuur, en wil ik ook nieuwe uitdagingen zoeken in het verenigingsleven en het vrijwilligerswerk." (JSA)