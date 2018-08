Eerste deel Vlasbloem wordt gebouwd 22 augustus 2018

02u29 0 Sint-Laureins Er komen achttien nieuwe sociale woningen in een verkaveling langs de Bisdomstraat in Bentille bij Sint-Laureins.

De nieuwe verkaveling krijgt de naam Vlasbloem. Sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard zal veertien huurwoningen bouwen, zustermaatschappij Kleine Landeigendom Het Volk bouwt vier koopwoningen. Recon Bouw heeft de opdracht binnen gehaald en zal ten vroegste in oktober starten. In het voorjaar van 2020 moeten de woningen er staan.





De achttien woningen die nu gebouwd zullen worden, is maar een deel van de hele verkaveling die een vijftigtal woningen zal tellen. Een deel van de loten is in handen van de gemeente, een ander deel is van bouwonderneming Huysman.





De koopwoningen die nu gebouwd zullen worden zijn halfopen bebouwing met drie slaapkamers, garage en tuin. De huurwoningen zijn een combinatie van halfopen en gesloten bebouwing, ook met drie slaapkamers. De totale kostprijs van de achttien sociale woningen wordt geraamd op 3 miljoen euro.





(JSA)