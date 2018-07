Edgar en Mariette zijn 65 jaar getrouwd JOERI SEYMORTIER

18 juli 2018

17u31 0

Edgar De Jaeger en Mariette Braet hebben in Sint-Laureins hun 65ste huwelijksverjaardag gevierd. Hun ouders waren buren en zo hebben de twee destijds zelfs in hetzelfde wiegje gelegen. Later in de cinema werden ze een koppel. Het briljanten koppel bouwde een mooi gezin uit met vijf kinderen, maar ze hadden ook een bloeiend bedrijf. Nu genieten ze vooral van de vele kleinkinderen en achterkleinkinderen.