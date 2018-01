Eddy Roets geeft politieke fakkel door aan broer Jan 30 januari 2018

02u47 0 Sint-Laureins Eddy Roets (64) uit Sint-Laureins stopt na meer dan dertig jaar met politiek. Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zal zijn broer Jan Roets (50) op de lijst van Samen staan.

Eddy Roets werd in 1989 voor het eerst verkozen in de gemeenteraad en is daarmee het langst zetelende raadslid in de gemeente. "Het is goed geweest en ik geef nu graag de fakkel door aan mijn broer Jan", zegt Eddy. "Jan werkt bij de Watergroep. Hij is heel erg actief in sportmiddens, zoals het voetbal. Hij is ook één van de oprichters van het succesvolle SenteMusic. Mijn broer was al lang gebeten door de politieke microbe. Hij is er dan ook helemaal klaar voor om ten dienste te staan voor de bevolking van alle dorpen van Sint-Laureins. Ik dank mijn kiezers voor de steun en het vertrouwen van de afgelopen dertig jaar." (JSA)